В Турции задержали подозреваемого в теракте в Москве

В Турции схвачен подозреваемый в утреннем покушении на офицера ГРУ

В Турции задержан гражданин России, подозреваемый в организации подрыва автомобиля в Москве. Об этом сообщил глава МВД Турции.

Ранее сегодня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнитель сегодняшнего теракта в Москве скрылся в Турции и находится там.

Ночью подозреваемый, схваченный в Турции, заложил бомбу под внедорожник одного из высших чиновников в министерстве обороны Андрея Торгашова. В результате взрыва владельцы, муж с женой, были тяжело ранены.

Теперь подозреваемый будет экстрадирован в Россию. По всей видимости, он заранее обеспечил себе путь эвакуации, однако даже бегство из страны ему не помогло.

Позже МВД Турции сообщило подробности дела. Евгений Серебряков, подозреваемый в организации взрыва автомобиля в Москве, въехал в Турцию как турист. На момент въезда в страну он не был в списках разыскиваемых лиц, сообщил журналистам источник в турецком министерстве внутренних дел.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в социальной сети X о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве в Бодруме. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прибыл рейсом из Москвы в 9:40 (время указано по московскому). Вскоре после этого, в 10:30, от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске Евгения Серебрякова, летевшего рейсом Москва — Бодрум, в связи с терактом в Москве, в котором использовалась бомба.