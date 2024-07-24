"Жизнь пролетела, будто не была": погибшую в Турции блогершу похоронят в России

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стало известно, что тело погибшей блогерши из России депортируют на Родину из Турции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Самая известная российская байкерша и блогер "МотоТаня" погибла в результате ДТП в Турции.

Татьяна Озолина, известная как "МотоТаня", разбилась на своём мотоцикле во время аварии в районе Милас провинции Мугла. Она ехала в компании двух других мотоциклистов, но не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком.

У "МотоТани" было более 5 миллионов подписчиков в TikTok, 2 миллиона — на YouTube и 1 миллион — в Instagram. Турецкие следователи предполагают, что причиной аварии стало то, что блогер не справилась с управлением на этом участке дороги. К сожалению, девушка скончалась до приезда скорой помощи.

У Татьяны остался малолетний ребёнок.