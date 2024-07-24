"Жизнь пролетела, будто не была": погибшую в Турции блогершу похоронят в России

Стало известно, что тело погибшей блогерши из России депортируют на Родину из Турции.
Самая известная российская байкерша и блогер "МотоТаня" погибла в результате ДТП в Турции.
Татьяна Озолина, известная как "МотоТаня", разбилась на своём мотоцикле во время аварии в районе Милас провинции Мугла. Она ехала в компании двух других мотоциклистов, но не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком.
У "МотоТани" было более 5 миллионов подписчиков в TikTok, 2 миллиона — на YouTube и 1 миллион — в Instagram. Турецкие следователи предполагают, что причиной аварии стало то, что блогер не справилась с управлением на этом участке дороги. К сожалению, девушка скончалась до приезда скорой помощи.
У Татьяны остался малолетний ребёнок.
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