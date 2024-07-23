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Снималась в клипах Долиной и Лепса: что ещё известно о погибшей при ДТП с грузовиком в Турции российской байкерше МотоТане?

При ДТП в Турции погибла российская байкерша МотоТаня. Что о ней известно?

Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла российская байкерша и блогер Татьяна Озолина. Девушка, более известная как МотоТаня, не справилась с управлением и врезалась в грузовик.

Авария произошла на трассе Милас — Секе. Озолина скончалась до приезда скорой помощи.

За несколько дней до трагедии в социальных сетях она опубликовала пост, в котором заявила о планах посетить Турцию.

"Я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию", — написала она.

После известия о гибели блогерши поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под публикацией.

Татьяна Озолина родилась в городе Тара Омской области. С отличием окончила среднюю общеобразовательную школу и школу искусств.

В 15 лет уехала от родителей в Омск, чтобы учиться. Получила два образования: средне-специальное по хореографии и высшее по экономике управления. В 2008 году вошла в топ-150 самых красивых девушек Омска. В 2011 году у нее родился сын.

В 2012 году Озолина переехала в Москву, а в 2014-м приобрела свой первый мотоцикл. Уже в конце 2015 года, благодаря фото и видео на мотоцикле, девушка стала популярна не только в России, но и за рубежом.

Также известно, что она снималась в клипах Ларисы Долиной и Григория Лепса.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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