Шокирующий метод воспитателей из Екатеринбурга: ребёнку замотали руки пакетами, чтобы отучить от вредной привычки

В Екатеринбурге воспитатели детского сада замотали руки ребёнку пакетами

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге воспитатели частного детского сада замотали руки ребенку пакетами, чтобы отучить ее сосать пальцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ancal84, CC BY-SA 4.0

Родители были возмущены таким методом и устроили скандал, сообщает "Царьград" со ссылкой на отца девочки. По его словам, ребенок начал сосать пальцы после посещения сада, что связывается с плохим отношением к малышке. Родители купили специальные детские перчатки с силиконовой насадкой, чтобы помочь отучить ребенка от этой привычки, но воспитатели использовали полиэтиленовые пакеты, примотав их к рукам девочки скотчем.

Представители детского сада объяснили, что это была временная мера, пока родители не купили перчатки. Они также отметили, что предлагали родителям обратиться к специалисту для выяснения причин поведения ребенка или оставить девочку дома, но родители настаивали на посещении сада.

Воспитатели утверждают, что пакеты оказались эффективнее перчаток и помогли отучить от вредной привычки другого ребенка.