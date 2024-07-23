Шокирующий метод воспитателей из Екатеринбурга: ребёнку замотали руки пакетами, чтобы отучить от вредной привычки

В Екатеринбурге воспитатели частного детского сада замотали руки ребенку пакетами, чтобы отучить ее сосать пальцы.
Родители были возмущены таким методом и устроили скандал, сообщает "Царьград" со ссылкой на отца девочки. По его словам, ребенок начал сосать пальцы после посещения сада, что связывается с плохим отношением к малышке. Родители купили специальные детские перчатки с силиконовой насадкой, чтобы помочь отучить ребенка от этой привычки, но воспитатели использовали полиэтиленовые пакеты, примотав их к рукам девочки скотчем.
Представители детского сада объяснили, что это была временная мера, пока родители не купили перчатки. Они также отметили, что предлагали родителям обратиться к специалисту для выяснения причин поведения ребенка или оставить девочку дома, но родители настаивали на посещении сада.
Воспитатели утверждают, что пакеты оказались эффективнее перчаток и помогли отучить от вредной привычки другого ребенка.
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