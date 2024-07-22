В Краснодарском крае взорвался торговый центр

В Апшеронске взорвался ТЦ "Радуга", несколько человек получили ранения

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Апшеронске, Краснодарский край, в торговом центре "Радуга" произошёл взрыв. Большая часть здания обрушилась, есть пострадавшие — 10 человек. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать газ. На месте работают экстренные службы.

"По указанию руководителя краевого следственного управления возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших пожар в торговых павильонах в Апшеронске. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе очага возгорания и точной причины пожара", — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Погибших по предварительным данным нет. Причинами могут быть неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь в стационарном и амбулаторном порядке.