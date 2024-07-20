В Дагестане якобы убили военнослужащего из зоны СВО и членов его семьи

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дагестане убили бойца, который приехал в отпуск, чтобы помочь матери.

Фото: ВК Прокуратуры Омской области

Боец Бозигит Алиев, военнослужащий, приехал домой на две недели в долгожданный отпуск. Он хотел помочь маме навести порядок на участке. После этого он должен был вернуться на службу. Но в этот период его убили, ранив также отца и братьев.

Соседи уже не раз угрожали семье Бозигита. В итоге они решили убить и покалечить его. Причиной конфликта стал земельный спор. Однако семья погибшего уверена, что зачинщики также выступали против России.

"Которые напали на них, они обвиняли, что их сыновья там с русскими. — Вам харам, говорят, вы русским помогаете, — говорит соседка убитого.

Ещё более жуткую картину рассказала мать убитого.

"Они приехали 30-40 человек, даже не разговаривали с моими детьми. Стреляли во всех. Железками били. Потом они все убежали. — Куда мне обратиться, куда мне пойти? Детей моих стреляют эти ваххабиты!" — говорит мама погибшего воина.

Впрочем, подобная история пока ещё не освещена в официальных СМИ, и вполне вероятно, что является преувеличенной, если не фейком.