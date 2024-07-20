Блогера в Москве схватили за незаконное ношение формы ГАИ

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Блогера Эдварда Била задержали в центре Москвы после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников Госавтоинспекции, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

Ранее прокуратура Подмосковья организовала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором блогер в одежде, визуально схожей с формой сотрудников ГАИ, передвигается на электросамокате в Одинцово.

Блогеру может грозить штраф или административный арест на 15 суток. Это уже не первая его провокация.