В США и Канаде наблюдается вспышка инфекции листериоза

В США, как и в Канаде, была зафиксирована вспышка листериоза. Это опасное инфекционное заболевание, которое может привести к смерти новорожденных, людей старше 60 лет и тех, у кого ослаблен иммунитет. Также в зоне риска находятся беременные женщины, которые могут потерять ребёнка из-за этой болезни.

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, CC BY-SA 4.0

В четверг власти Канады сообщили о гибели двух человек из-за бактериальной инфекции. Ещё девять человек были госпитализированы. Все заразившиеся употребляли растительные прохладительные напитки.

Теперь американский Центр по контролю за заболеваниями сообщает о вспышке листериоза в 12 штатах. Два человека скончались, ещё 28 были госпитализированы. Большинство из заболевших перед заражением ели готовые мясные и колбасные изделия, купленные в обычных продуктовых магазинах.

В России заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что такая ситуация сложилась благодаря профилактическим мероприятиям. В 2023 году было исследовано около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. Около 4% проб не соответствовали гигиеническим нормативам. Было изъято из обращения более 84 тонн продукции.