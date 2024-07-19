Ложные звонки и вымогательство: история организованной преступной группы в Перми

Пермская банда вымогателей: суд вынес приговор 12 участникам мошеннической схемы

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Перми был осуждён организованный криминальный группировок из 12 человек, которые вымогали деньги у пенсионеров, притворяясь сотрудниками правоохранительных органов или адвокатами. Мошенники звонили пожилым людям и утверждали, что их близкие попали в ДТП, после чего требовали деньги для предотвращения уголовного преследования.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

В результате их преступной деятельности было похищено более семи миллионов рублей. Один из подсудимых получил реальный срок наказания — три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима, остальные же получили условные наказания.

Примечательно, что восемь из 12 участников банды ещё не достигли совершеннолетия и приговор для них пока не вступил в законную силу, сообщает URA.RU.