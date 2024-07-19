Ложные звонки и вымогательство: история организованной преступной группы в Перми

В Перми был осуждён организованный криминальный группировок из 12 человек, которые вымогали деньги у пенсионеров, притворяясь сотрудниками правоохранительных органов или адвокатами. Мошенники звонили пожилым людям и утверждали, что их близкие попали в ДТП, после чего требовали деньги для предотвращения уголовного преследования.
В результате их преступной деятельности было похищено более семи миллионов рублей. Один из подсудимых получил реальный срок наказания — три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима, остальные же получили условные наказания.
Примечательно, что восемь из 12 участников банды ещё не достигли совершеннолетия и приговор для них пока не вступил в законную силу, сообщает URA.RU.
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