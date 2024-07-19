Известная укронацистка Ирина Фарион погибла от рук единомышленников

"Собаке собачья смерть": в Львове пристрелили Ирину Фарион

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По сообщениям украинских СМИ, укронацистка Ирина Фарион*, бывшая депутат Верховной рады, получившая известность благодаря своим нацистским высказываниям, скончалась в больнице во Львове.

Фото: Dpsu.gov.ua by State Border Guard Service of Ukraine, CC BY 4.0

Ирина Фарион, известная своими антироссийскими взглядами, была тяжело ранена во Львове. Её состояние оценивалось как тяжёлое.

По данным следствия Фарион стала жертвой снайпера, который выслеживал её на протяжении нескольких дней.

Фарион была фанатичной русофобкой и ненавистницей всего русского. В том числе она клеймила и русскоязычных террористов "Азова"* (признан террористической организацией), обвиняя их в предательстве.

Те, естественно, затаили на неё зло и не скрывали своего возмущения. По всей видимости, одерживая галичанка и стала жертвой своих же выкормышей.

Остаётся надеяться, что снайперские пули "дружественного огня" найдут и других деятелей и идеологов укронацистского режима.