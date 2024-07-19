Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно поливать картофель
Оземпик и звезды шоу-бизнеса: опасности препаратов для похудения и их использование
В различных регионах мира разработали собственные методы охлаждения в жару
Природа Подмосковья: почему парки популярны круглый год
На Украине растёт недовольство населения и влияние партизан
Этническая община румын начала волнения в Британии на фоне гендерного беспредела
Эксперт Рязанов рассказал, что нельзя делать с машиной перед продажей
Маски для лица: как выбрать и использовать их правильно
Верные способы избавиться от паразита на даче
Известная укронацистка Ирина Фарион погибла от рук единомышленников

"Собаке собачья смерть": в Львове пристрелили Ирину Фарион

1:02
Происшествия

По сообщениям украинских СМИ, укронацистка Ирина Фарион*, бывшая депутат Верховной рады, получившая известность благодаря своим нацистским высказываниям, скончалась в больнице во Львове.

"Собаке собачья смерть": в Львове пристрелили Ирину Фарион
Фото: Dpsu.gov.ua by State Border Guard Service of Ukraine, CC BY 4.0

Ирина Фарион, известная своими антироссийскими взглядами, была тяжело ранена во Львове. Её состояние оценивалось как тяжёлое.

По данным следствия Фарион стала жертвой снайпера, который выслеживал её на протяжении нескольких дней. 

Фарион была фанатичной русофобкой и ненавистницей всего русского. В том числе она клеймила и русскоязычных террористов "Азова"* (признан террористической организацией), обвиняя их в предательстве. 

Те, естественно, затаили на неё зло и не скрывали своего возмущения. По всей видимости, одерживая галичанка и стала жертвой своих же выкормышей.

Остаётся надеяться, что снайперские пули "дружественного огня" найдут и других деятелей и идеологов укронацистского режима. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.

Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Ученые воссоздали фермент, который улавливает углерод
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Обман на отдыхе в Турции: туристический эксперт раскрыла популярные схемы и дала советы по их предотвращению
Обман на отдыхе в Турции: туристический эксперт раскрыла популярные схемы и дала советы по их предотвращению
Последние материалы
В различных регионах мира разработали собственные методы охлаждения в жару
Природа Подмосковья: почему парки популярны круглый год
На Украине растёт недовольство населения и влияние партизан
Этническая община румын начала волнения в Британии на фоне гендерного беспредела
Эксперт Рязанов рассказал, что нельзя делать с машиной перед продажей
Маски для лица: как выбрать и использовать их правильно
Верные способы избавиться от паразита на даче
Как приготовить овощные котлеты для детей
"Собаке собачья смерть": в Львове пристрелили Ирину Фарион
В одном из районов Тюмени услышали звуки выстрелов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников