Тюмень взорвалась выстрелами: что скрывает этот драматичный инцидент

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В одном из районов Тюмени услышали звуки выстрелов

0:57
Происшествия

В одном из районов Тюмени были слышны выстрелы. Эту информацию подтвердили местные жители.

В одном из районов Тюмени услышали звуки выстрелов
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

По их словам, инцидент произошел на Заречном проезде. Сначала трое мужчин начали спорить, который быстро перерос в драку. Один из них отправился за топором, а другие двое, увидев это, попытались уехать на машине. В результате прозвучал выстрел из пистолета, сообщает Megatyumen.ru.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что все участники конфликта установлены, и их действия будут оценены с юридической точки зрения.

Местная прокуратура также заинтересовалась происшествием. В данный момент отдел полиции № 6 проводит проверку. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Центрального административного округа взять под контроль ход и результаты проверки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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