Тюмень взорвалась выстрелами: что скрывает этот драматичный инцидент

В одном из районов Тюмени были слышны выстрелы. Эту информацию подтвердили местные жители.
По их словам, инцидент произошел на Заречном проезде. Сначала трое мужчин начали спорить, который быстро перерос в драку. Один из них отправился за топором, а другие двое, увидев это, попытались уехать на машине. В результате прозвучал выстрел из пистолета, сообщает Megatyumen.ru.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что все участники конфликта установлены, и их действия будут оценены с юридической точки зрения.
Местная прокуратура также заинтересовалась происшествием. В данный момент отдел полиции № 6 проводит проверку. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Центрального административного округа взять под контроль ход и результаты проверки.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.