Тюмень взорвалась выстрелами: что скрывает этот драматичный инцидент

В одном из районов Тюмени услышали звуки выстрелов

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из районов Тюмени были слышны выстрелы. Эту информацию подтвердили местные жители.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

По их словам, инцидент произошел на Заречном проезде. Сначала трое мужчин начали спорить, который быстро перерос в драку. Один из них отправился за топором, а другие двое, увидев это, попытались уехать на машине. В результате прозвучал выстрел из пистолета, сообщает Megatyumen.ru.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что все участники конфликта установлены, и их действия будут оценены с юридической точки зрения.

Местная прокуратура также заинтересовалась происшествием. В данный момент отдел полиции № 6 проводит проверку. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Центрального административного округа взять под контроль ход и результаты проверки.