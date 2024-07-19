Поступила информация, что во Львове выстрелом в голову из тяжело ранена Ирина Фарион.
Она известна своей радикальной, прямо-таки нацистской позицией. Фарион всех русскоязычных украинцев называла свиньями и прочими эпитетами. Не были исключением даже военнослужащие ВСУ, пишет Telegram-канал "Легитимный".
Скорее всего, кто-то сейчас решил подогреть ненависть на Украине, поскольку именно эта националистка подходит на роль сакральной жертвы для подогрева войны.
Позже поползли слухи, что Фарион умерла. Выдвигаются самые различные версии.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.