Радикальное решение по радикалке. Во Львове выстрелом в голову расстреляли неонацистку Ирину Фарион

Во Львове выстрелом в голову убили Ирину Фарион

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Поступила информация, что во Львове выстрелом в голову из тяжело ранена Ирина Фарион.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Østby, This file, CC BY-SA 2.0

Она известна своей радикальной, прямо-таки нацистской позицией. Фарион всех русскоязычных украинцев называла свиньями и прочими эпитетами. Не были исключением даже военнослужащие ВСУ, пишет Telegram-канал "Легитимный".

Скорее всего, кто-то сейчас решил подогреть ненависть на Украине, поскольку именно эта националистка подходит на роль сакральной жертвы для подогрева войны.

Позже поползли слухи, что Фарион умерла. Выдвигаются самые различные версии.

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