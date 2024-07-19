В Екатеринбурге бордель в элитном доме работал с видом на детскую площадку

В Екатеринбурге силовики совместно с общественниками разоблачили бордель, располагавшийся в элитном жилом комплексе "Тихвинъ" на улице Радищева, 31. Салон интимных услуг находился в клубном доме, а его окна выходили прямо на детскую площадку. Об этом сообщил член Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.
Во время операции сотрудники салона оказали сопротивление, и полиции пришлось взламывать металлическую дверь. Часть персонала успела сбежать, оставив документы и личные вещи. Об этом сообщает сообщает "Царьград".
Оставшихся работников доставили в отделение полиции. Этот инцидент вызвал возмущение среди жителей комплекса и общественности, особенно учитывая близость к детской площадке.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.