Бизнес-тренер стала жертвой аферистов и отдала им 16 млн. рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Чебоксарах женщина, которая консультирует людей по вопросам личностного роста, перевела мошенникам 16 миллионов рублей. Она сделала это через банкомат, а рядом с ним была установлена фигура полицейского, которая должна была предупредить о подобных схемах обмана.

Женщине сообщили, что её кабинет на портале госуслуг взломали, поэтому ей нужно срочно перевести все деньги «страховым агентам», чтобы на неё не оформили кредиты. Бизнес-коуч попалась на уловку мошенников и отправила им 16 миллионов рублей, взяв 3,5 миллиона в кредит. Она была уверена, что ей всё вернут. Деньги она переводила через банкомат, рядом с которым была установлена фигура полицейского, предупреждающая о подобных схемах обмана, но это не помогло.