Крымский чиновник отправлен в колонию за махинации на 110 миллионов

Крымский чиновник признан виновным в нанесении ущерба на 110 млн рублей

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате расследования, проведенного Управлением по расследованию особо важных дел, выяснилось, что бывший директор Крымской железной дороги нанес ущерб предприятию на сумму 110 млн рублей.

Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

В период с декабря 2020 года по июль 2021 года чиновник дал незаконные указания о выполнении работ на грузовых и погрузочно-выгрузочных платформах без проектно-сметной документации. Эти действия привели к тому, что платформы не соответствовали установленным требованиям и технически ограничены для дальнейшего функционирования.

Следственный комитет сообщил, что в судебном заседании вина обвиняемого была полностью доказана. Суд приговорил его к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему предписано возместить причиненный ущерб в размере 110 млн рублей. Об этом сообщает argumenti.ru.

Эта история подчеркивает важность соблюдения законодательных и технических норм при выполнении строительных и ремонтных работ, а также ответственность руководителей за их действия. Дело служит напоминанием о необходимости строгого контроля и отчетности в государственных предприятиях, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.