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Стрелок в Трампа в день преступления взял отгул на работе

"Сделал одно дело": фанатик, стрелявший в Дональда Трампа заранее планировал убийство

Происшествия

Стрелявший в Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс попросил на работе отгул в день, когда было совершено покушение, сказав, что ему нужно "кое-что сделать", сообщает CNN.

"Сделал одно дело": фанатик, стрелявший в Дональда Трампа заранее планировал убийство
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Официальные СМИ США пытаются представить преступник как одиночку, ни с кем не связанного, безумного фанатика. Однако многие факты указывают на то, что ему как минимум позволили сделать то, что он сделал: принести винтовку, занять снайперскую позицию и выстрелить в Трампа с максимально возможного расстояния. Трампа спасли не действия силовиков, а собственная его интуиция и молниеносная реакция. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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