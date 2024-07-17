Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страховщики должны выплатить 112 млн.$ за сгоревший НПЗ
Имущество производителя "Хортиця" национализировали
Косметолог Давыдова: как правильно использовать сыворотки для лица
Стало известно, как понять, что кошка болеет
The Guardian: глобальное потепление угрожает интернету
В России из-за жары может произойти сокращение урожая овощей
Что делать при утере багажа в аэропорту
Директор АЗС объяснил, почему категорически запрещено проливать бензин на кузов машин
В России запросили один млрд руб на создание игровой консоли

Радикала из Дагестана, надругавшегося над крестом, схватили и допрашивают

0:44
Происшествия

Экстремиста, который растоптал православный крест и вёл себя неуважительно по отношению к христианам в прямом эфире, допрашивают и проверяют на причастность к другим преступлениям.

Радикала из Дагестана, надругавшегося над крестом, схватили и допрашивают
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

28-летнего Хавиера Ярмагомедова, подозреваемого в оскорблении религиозных чувств верующих, доставили в следственное подразделение Следственного комитета Российской Федерации в Москве.

На допросе он признал свою вину и выразил раскаяние. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

По месту проживания подозреваемого провели обыск. Кроме того, его проверят на причастность к другим преступлениям.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
Нейросеть превращает ААА-хиты в ретро-игры с пиксельной графикой
Райан Рейнольдс отказался от гонорара ради выхода "Дэдпула"
Бывший полковник МВД подозревается в соучастии ОПГ и заказных убийствах
"А вы точно сможете пожарить нормальную яичницу?": повар раскрыла 4 правила
Гидрокси кислоты: когда следует прекратить их использование
Французы намерены обратиться в ФИФА из-за песни аргентинцев
Как не перепутать розу с шиповником
Врач Солнцева: добавление шести продуктов в рацион положительно влияет на сон
Стало известно, как кот влияет на эмоциональное состояние человека
Как сохранить молодость улыбки: советы стоматолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников