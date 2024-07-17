Радикала из Дагестана, надругавшегося над крестом, схватили и допрашивают

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Экстремиста, который растоптал православный крест и вёл себя неуважительно по отношению к христианам в прямом эфире, допрашивают и проверяют на причастность к другим преступлениям.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

28-летнего Хавиера Ярмагомедова, подозреваемого в оскорблении религиозных чувств верующих, доставили в следственное подразделение Следственного комитета Российской Федерации в Москве.

На допросе он признал свою вину и выразил раскаяние. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

По месту проживания подозреваемого провели обыск. Кроме того, его проверят на причастность к другим преступлениям.