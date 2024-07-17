Радикала из Дагестана, надругавшегося над крестом, схватили и допрашивают

Экстремиста, который растоптал православный крест и вёл себя неуважительно по отношению к христианам в прямом эфире, допрашивают и проверяют на причастность к другим преступлениям.
28-летнего Хавиера Ярмагомедова, подозреваемого в оскорблении религиозных чувств верующих, доставили в следственное подразделение Следственного комитета Российской Федерации в Москве.
На допросе он признал свою вину и выразил раскаяние. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.
По месту проживания подозреваемого провели обыск. Кроме того, его проверят на причастность к другим преступлениям.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.