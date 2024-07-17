Бывший полковник МВД подозревается в соучастии ОПГ и заказных убийствах

В Москве суд арестовал Владимира Новгородова, бывшего полковника МВД. Его подозревают в причастности к убийствам предпринимателей, которые происходили в 2000–2005 годах.

Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу is licensed under public domain

Как сообщает издание "Московский комсомолец", в состав банды киллеров, на счету которой десятки убийств, входили сотрудники полиции и бойцы спецназа.

По версии следствия, Владимир Новгородов хранил у себя дома оружие и боеприпасы, которые ему передал лидер группировки Чеботарёв. В прошлом году Чеботарёва арестовали, и через него вышли на бывшего полковника МВД.