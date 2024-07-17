"Началось!" - в Париже совершён первый теракт перед Олимпийскими играми

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Париже автомобиль въехал в террасу кафе. Есть пострадавшие, сообщает агентство AFP.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin.B, CC BY-SA 3.0

Скорее всего, речь идёт о теракте. В преддверии олимпийских игр в Париже предприняты беспрецедентные меры безопасности: в город согнали 40000 полицейских и солдат, проводятся зачистки в неблагополучных кварталах, однако, этого всё ещё недостаточно. в помощь французским полицейским были присланы даже полицейские из Катара (видимо, приглашали по религиозному признаку).

Радикалы уже угрожают терактами приезжающим.