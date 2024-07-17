В Париже автомобиль въехал в террасу кафе. Есть пострадавшие, сообщает агентство AFP.
Скорее всего, речь идёт о теракте. В преддверии олимпийских игр в Париже предприняты беспрецедентные меры безопасности: в город согнали 40000 полицейских и солдат, проводятся зачистки в неблагополучных кварталах, однако, этого всё ещё недостаточно. в помощь французским полицейским были присланы даже полицейские из Катара (видимо, приглашали по религиозному признаку).
Радикалы уже угрожают терактами приезжающим.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.