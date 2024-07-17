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Трагедия под Тюменью: видеоблогера "Тетя Чуня" нашли мертвым после загадочного исчезновения

Под Тюменью найден погибшим популярный видеоблогер Илья Тихоновский

1:08
Происшествия

5 января 2024 года пропал известный видеоблогер Илья Тихоновский, автор канала о жизни своих кошек "Тетя Чуня". Он отправился в гипермаркет "Лента" в Тюмени и не вернулся. Последние следы были обнаружены на 9-ом километре Объездной дороги. Спустя несколько месяцев, 12 июля 2024 года, волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" сообщили, что Илья найден погибшим. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Под Тюменью найден погибшим популярный видеоблогер Илья Тихоновский
Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

В поисковой операции приняли участие пешие поисковики, конные и кинологические расчеты, а также беспилотная авиация. Были пройдены 477,2 километра, просматривались камеры видеонаблюдения и опрашивались прохожие. Илья Тихоновский проживал в селе Онуфриево и вел свой YouTube-канал, на который было подписано более 27 тысяч человек. Волонтеры и родные Ильи выражают свои соболезнования его семье и близким.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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