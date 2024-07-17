Трагедия под Тюменью: видеоблогера "Тетя Чуня" нашли мертвым после загадочного исчезновения

Под Тюменью найден погибшим популярный видеоблогер Илья Тихоновский

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

5 января 2024 года пропал известный видеоблогер Илья Тихоновский, автор канала о жизни своих кошек "Тетя Чуня". Он отправился в гипермаркет "Лента" в Тюмени и не вернулся. Последние следы были обнаружены на 9-ом километре Объездной дороги. Спустя несколько месяцев, 12 июля 2024 года, волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" сообщили, что Илья найден погибшим. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

В поисковой операции приняли участие пешие поисковики, конные и кинологические расчеты, а также беспилотная авиация. Были пройдены 477,2 километра, просматривались камеры видеонаблюдения и опрашивались прохожие. Илья Тихоновский проживал в селе Онуфриево и вел свой YouTube-канал, на который было подписано более 27 тысяч человек. Волонтеры и родные Ильи выражают свои соболезнования его семье и близким.