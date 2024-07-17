Начальник полиции порта Махачкалы схвачен за взятку

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщает Mash, начальник полиции порта Махачкалы Кузбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

В ходе обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша. По версии оперативников, деньги были переданы заместителю начальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте представителями АО "Махачкалинский морской торговый порт" и ООО "Порт-Петровск". За это полковник закрывал глаза на частые перегрузы судов в течение последних двух лет.