Русские активисты поймали с поличным двух педофилов из Таджикистана

Русские активисты пресекли педофильские поползновения двух таджиков

Полиция при помощи гражданских активистов "Северная дружина" из Москвы задержала двух педофилов из Таджикистана, которые переписывались с 15-летней девочкой и планировали встретиться с ней на пляже. Представитель девочки написал заявление на задержанных.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler, CC BY-SA 2.0

Задержанные отрицают свою вину и утверждают, что они только друзья девочки. Один из задержанных говорит, что он только предложил подвезти девочек на озеро, но не предлагал алкоголь.

Задержанные признают, что они подписаны на чаты, где сливают контакты детей и девочек. Стоимость контакта обычного русского ребенка в этих чатах составляет от 1000 до 600 рублей.

При задержании активисты отнюдь не применяли силу, а просто пресекли возможности к бегству для подозреваемых.