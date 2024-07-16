Тренер сборной РФ по гребле на байдарках погиб в ДТП в возрасте 40 лет

16 июля Министерство спорта Саратовской области сообщило о трагическом происшествии в Воронежской области. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб Дмитрий Адаев, тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ. Ему было 40 лет.

Фото: Wikipedia by Yemi festus, CC BY-SA 4.0

Дата и место прощания с Адаевым неизвестны.

"Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами", — сообщили на сайте ведомства.

Адаев — известный спортсмен, который за свою карьеру достиг значительных успехов. Он становился призёром чемпионата Европы, победителем первенства Европы и чемпионом мира среди студентов в 2010 году. Кроме того, Адаев также занимался тренерской деятельностью в Саратовской областной спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.