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"Допрыгался": мальчик вылетел из окна, прыгая на диване

Происшествия

В Москве произошёл опасный инцидент, к счастью, окончившийся благополучно.  

"Допрыгался": мальчик вылетел из окна, прыгая на диване
Фото: unsplash.com by Valentina Locatelli, PDM

В Москве четырёхлетний мальчик, прыгая на диване рядом с открытым окном, выпал из него. Мама мальчика, испугавшись за сына, выпрыгнула за ним. К счастью, семья живёт на первом этаже, поэтому никто не пострадал.

Специалисты по безопасности предписывают не ставить мебель у открытых окон. В летнее время, когда открыты окна и на них даже поставлены москитные сетки часто происходят случаи падения детей по невнимательности родителей. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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