"Допрыгался": мальчик вылетел из окна, прыгая на диване

В Москве произошёл опасный инцидент, к счастью, окончившийся благополучно.
В Москве четырёхлетний мальчик, прыгая на диване рядом с открытым окном, выпал из него. Мама мальчика, испугавшись за сына, выпрыгнула за ним. К счастью, семья живёт на первом этаже, поэтому никто не пострадал.
Специалисты по безопасности предписывают не ставить мебель у открытых окон. В летнее время, когда открыты окна и на них даже поставлены москитные сетки часто происходят случаи падения детей по невнимательности родителей.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.