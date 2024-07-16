"Допрыгался": мальчик вылетел из окна, прыгая на диване

В Москве произошёл опасный инцидент, к счастью, окончившийся благополучно.

Фото: unsplash.com by Valentina Locatelli, PDM

В Москве четырёхлетний мальчик, прыгая на диване рядом с открытым окном, выпал из него. Мама мальчика, испугавшись за сына, выпрыгнула за ним. К счастью, семья живёт на первом этаже, поэтому никто не пострадал.

Специалисты по безопасности предписывают не ставить мебель у открытых окон. В летнее время, когда открыты окна и на них даже поставлены москитные сетки часто происходят случаи падения детей по невнимательности родителей.