Пользователи мобильной связи на Дальнем Востоке столкнулись с техническими проблемами

У пользователей МТС и "Билайна" в регионах Дальнего Востока возникли проблемы с мобильной связью и интернетом, сообщает РИА Новости.
В Благовещенске пользователи МТС столкнулись с массовыми сбоями в работе сети. Люди жалуются на медленную работу мессенджеров, а некоторые сообщают, что не могут совершить звонок. Сбои начались около 19:00 по местному времени (13:00 по Москве). На экранах смартфонов появилась надпись "Только экстренные вызовы".
Корреспондент РИА Новости сообщает, что иногда не удаётся позвонить с сим-карты МТС — в трубке не идут гудки, вызов не проходит.
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