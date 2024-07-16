Против Евгении Чириковой* возбудили уголовное дело за фейки об армии России

"Дочирикалась": против иноагента Чириковой возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ

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Уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС РФ было возбуждено в отношении иноагента Евгении Чириковой*, бывшей экоактивистки и либералки. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Следственного комитета РФ по Москве, Чирикова объявлена в федеральный розыск.

Фото: flickr.com by mikemacmarketing, CC BY 2.0

По данным следствия, на одном из видеохостингов Чирикова опубликовала видео, в котором, как было установлено в ходе расследования, содержится ложная информация о действиях российской армии в отношении мирного населения Украины. Кроме того, в отношении Чириковой расследуются уголовные дела по статьям об организации и участии в террористическом сообществе, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и пропаганде, а также содействии террористической деятельности.

Заочно Чирикова объявлена в федеральный розыск.