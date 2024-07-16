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Неадекватный водитель ВАЗа с топором задержан на трассе Челябинск — Екатеринбург

Челябинец с топором угрожал своей жизни на трассе, пытаясь уйти от ГАИ

0:43
Происшествия

На трассе Челябинск — Екатеринбург водитель ВАЗа до последнего отказывался сдаваться сотрудникам ГАИ: сначала он пытался скрыться от правоохранителей, а после остановки вышел к ним с топором в руках. Преследование завершилось на 98-м километре трассы в Каслинском районе.

Челябинец с топором угрожал своей жизни на трассе, пытаясь уйти от ГАИ
Фото: commons.wikimedia.org by Beherdolf, CC BY-SA 4.0

Когда ВАЗ-21099 остановился, водитель вышел из машины и приставил топор к своей шее. Очевидцы сообщают, что мужчина, вероятно, был пьян, так как ехал неаккуратно, задевал ограждения и создавал аварийную ситуацию.

После того как он сдался, на него надели наручники и повалили на землю, сообщает kursdela.biz.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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