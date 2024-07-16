Пожилая жительница Миасса стала жертвой мошенников и пыталась задержать "преступников"

В Миассе пожилая местная жительница стала жертвой мошенников, которые оставили её без денег, а потом убедили принять участие в "задержании злоумышленников", сообщили в ГУ МВД региона.
Мошенники убедили женщину перевести все её сбережения и несколько займов на неизвестные счета, нанеся ущерб в 500 тыс рублей, а затем решили дополнительно поиздеваться над ней. После перевода денег ей сообщили о наличии "преступников" в банке, которых она якобы могла помочь задержать, облив сотрудников зелёнкой.
Пенсионерка согласилась, но на месте её остановили бдительные клиенты банка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает kursdela.biz.
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