Пожилая жительница Миасса стала жертвой мошенников и пыталась задержать "преступников"

Мошенники убедили пенсионерку облить банковских сотрудников зелёнкой

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Миассе пожилая местная жительница стала жертвой мошенников, которые оставили её без денег, а потом убедили принять участие в "задержании злоумышленников", сообщили в ГУ МВД региона.

Фото: freepik.com by flatart, PDM

Мошенники убедили женщину перевести все её сбережения и несколько займов на неизвестные счета, нанеся ущерб в 500 тыс рублей, а затем решили дополнительно поиздеваться над ней. После перевода денег ей сообщили о наличии "преступников" в банке, которых она якобы могла помочь задержать, облив сотрудников зелёнкой.

Пенсионерка согласилась, но на месте её остановили бдительные клиенты банка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает kursdela.biz.