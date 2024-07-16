Акушеров-гинекологов освободили от наказания за гибель младенца

Московский суд вынес приговор по делу акушеров-гинекологов

Гагаринский суд Москвы вынес решение по делу трёх акушеров-гинекологов из роддома №4 при больнице им. В. В. Виноградова, обвиняемых в гибели новорождённого в 2018 году. Обвинение требовало приговор по статье 238 УК РФ (до 6 лет тюрьмы), но суд переквалифицировал обвинение на более мягкую статью 109 УК РФ (до 3 лет тюрьмы).

Фото: flickr.com by Joe Gratz, PDM

В результате двое акушеров получили по два года ограничения свободы, а третий — полтора года. Однако они были освобождены от наказания из-за истечения срока давности. Неонатолог была оправдана за отсутствием состава преступления, но вместе с одним из акушеров была осуждена за подделку документов, однако также освобождена по истечению срока давности. Об этом сообщает argumenti.ru.

Процесс начался осенью 2023 года. Потерпевшая, 32-летняя Анна Шептовицкая, утверждала, что врачи не уделили ей достаточного внимания и не провели необходимые диагностики, что привело к гибели новорождённого через сутки после родов. Позже неонатолог и акушер внесли недостоверные данные в документы, пытаясь представить случившееся как несчастный случай. Прокуратура и потерпевшие планируют обжаловать приговор.