Мошенничество на миллионы: как гендиректор обманывал ГЭС

В Карелии жителя Москвы осудили за мошенничество при охране ГЭС

Генеральный директор компании фиктивно обеспечивал охрану ГЭС, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

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Беломорский районный суд признал 40-летнего москвича виновным в мошенничестве при охране ГЭС. Занимая должность генерального директора ООО и выполняя контракт на оказание услуг по охране объектов транспортной инфраструктуры гидросооружений Сосновецкого района в период с 1 марта 2021 года по 31 марта 2022 года, он ежемесячно предоставлял заказчику поддельные акты выполненных работ с ложными данными о предоставленных услугах, сообщает karelinform.ru.

Таким образом, гендиректор ООО похитил более 2,5 миллионов рублей федерального бюджетного учреждения, которыми распорядился по своему усмотрению.

Москвич признал свою вину, раскаялся и полностью возместил ущерб. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.