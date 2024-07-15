В Екатеринбурге будут судить сотрудницу опеки за служебный подлог в деле об убийстве ребенка

В столице Урала будут судить сотрудницу опеки за подлог

В уральской столице предстоит суд над сотрудницей опеки, которая должна была следить за условиями проживания Далера Бобиева в семье Наумовых.

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Следствие установило, что специалист не посещала семью, а заполнила документы по телефону, основываясь на словах опекунши Вероники Наумовой. Визит сотрудницы опеки должен был состояться с 1 по 4 декабря 2022 года, однако тогда опекунша уже знала о смерти Далера, но скрыла этот факт и обманула специалиста. В отчете было указано, что сотрудница посетила семью 2 декабря и убедилась, что Далер здоров и в безопасности, а условия его содержания, воспитания и образования соответствуют требованиям, сообщает "Царьград".

Вероника Наумова в июне прошлого года заявила о пропаже Далера, однако выяснилось, что мальчик был мертв уже с декабря 2022 года, а его тело находилось в спортивной сумке в гараже. На данный момент опекуншу обвиняют в убийстве, истязаниях малолетнего и мошенничестве.