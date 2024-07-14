Силовые структуры США были извещены о попытке покушения на Трампа

На митинге Дональда Трампа в Пенсильвании произошёл инцидент со стрельбой. Злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону сцены. В результате бывший президент США был ранен в ухо, один из зрителей погиб, ещё двое получили серьёзные ранения.
Трампа доставили в медицинское учреждение. Сразу после этого он заявил, что с ним "всё в порядке", однако позже уточнил, что потерял много крови. Через несколько часов он уже покинул госпиталь.
Подозреваемого в стрельбе ликвидировали. По мнению Секретной службы США, он не связан с какими-либо иностранными организациями. Пока нет информации о его личности.
По информации издания New York Post, со ссылкой на источники, команда Трампа обращалась к Секретной службе США с запросом о предоставлении дополнительной защиты. Однако этот запрос не был удовлетворён. В самой службе отрицают эти утверждения.
По данным CNN, местные полицейские ещё до начала мероприятия отметили злоумышленника, который стрелял в Трампа, как подозрительного. Его поведение у рамок металлоискателя показалось им странным, и эта информация была доведена до сведения Секретной службы.
Ранее сообщалось, что очевидец также сообщал правоохранителям о подозрительном мужчине на крыше.
Таким образом, спецслужбы и полиция имели все шансы пресечь попытку покушения на Дональда Трампа, однако этого не сделали. Стрелок был убит, хотя его могли и должны были взять живым для дачи показаний и суда. Всё это наводит на мысль о намеренном попустительстве силовиков США преступнику.
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