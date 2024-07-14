Джо Байден заявил, что мотивы покушения на Трампа не установлены

"Опять стрелок-одиночка": в США "заметают следы" покушения на Трампа

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Джо Байден рассказал о попытке покушения на Дональда Трампа и о мерах, которые были приняты для обеспечения его безопасности.

По словам президента, он поручил Секретной службе США усилить меры безопасности вокруг Трампа после инцидента. Также Байден потребовал от директора Секретной службы проверить все меры безопасности на предстоящем съезде республиканцев.

Президент пообещал, что расследование нападения на Трампа будет быстрым, но тщательным. Он отметил, что мотивы стрелявшего пока не установлены, и призвал не делать поспешных выводов до окончания расследования.

На убийц-одиночек в США уже традиционно списывают все удавшиеся и неудавшиеся покушения на президентов.