Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польза безглютеновых продуктов переоценена
Не попадите в ловушку авиакомпаний: что нужно знать о багаже перед полётом
GRL: климатический цикл Эль-Ниньо управляет снегопадами в Антарктике
Microsoft подтверждает: Xbox теперь доступен без консоли
Косметолог Дурова: как выбрать идеальное солнцезащитное средство для вашего типа кожи
Лень — спасение от аномальной жары
США в десятке стран с самой дорогой питьевой водой
Чем можно заменить сливочное масло в тесте? Предлагаем девять разных вариантов
"Красная фурия" возвращается: Испания обыграла Англию в финале ЧЕ-2024
Джо Байден заявил, что мотивы покушения на Трампа не установлены

"Опять стрелок-одиночка": в США "заметают следы" покушения на Трампа

0:46
Происшествия

 Джо Байден рассказал о попытке покушения на Дональда Трампа и о мерах, которые были приняты для обеспечения его безопасности.

По словам президента, он поручил Секретной службе США усилить меры безопасности вокруг Трампа после инцидента. Также Байден потребовал от директора Секретной службы проверить все меры безопасности на предстоящем съезде республиканцев.

Президент пообещал, что расследование нападения на Трампа будет быстрым, но тщательным. Он отметил, что мотивы стрелявшего пока не установлены, и призвал не делать поспешных выводов до окончания расследования.

На убийц-одиночек в США уже традиционно списывают все удавшиеся и неудавшиеся покушения на президентов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Последние материалы
На Украине скоро понизят призывной возраст до 18 лет: это желание США
Новый инструмент удаляет авторскую музыку, оставляя остальной звук нетронутым
Археологи раскрывают тайны массовых жертвоприношений в Перу
Фильм "Финист. Первый богатырь" станет основой для новой трилогии
США и Европейский союз вынуждены начать торговую войну против Китая
Почему парикмахеры советуют короткие стрижки
Певица Согдиана расстаётся с третьим мужем
Врач Ораева: после укуса осы или пчелы надо извлечь жало и выпить сладкий горячий чай
Как уберечь комнатные растения от солнечных ожогов и засыхания
Ученые приблизились к разгадке тайны первого в мире аналогового компьютера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников