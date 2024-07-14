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"Набираю и сохраняю": опубликована запись последних переговоров SSJ с диспетчером

"Известия": экипаж SSJ перестал выходить на связь после набора высоты

2:39
Происшествия

Экипаж разбившегося под Коломной самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) перестал выходить на связь во время набора высоты 10 тысяч футов. Эксклюзивная запись переговоров пилотов и диспетчера "Домодедово-круг" оказалась в распоряжении "Известий".

"Известия": экипаж SSJ перестал выходить на связь после набора высоты
Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Переговоры экипажа и диспетчера продолжались с 14:55 до 14:57 мск. Судя по записи, последними словами пилота суперджета были:

"На текущем курсе набираю и сохраняю".

После этого связь с экипажем прервалась. Никаких сообщений от пилотов о неисправностях самолёта или сигналов об аварийной ситуации в разговоре с диспетчером нет.

Запись начинается с того, что диспетчер приветствует экипаж SSJ и одобряет набор высоты 10 тысяч футов без ограничений.

"Набираю 10 тысяч футов", — отвечает экипаж.

Судя по дальнейшим репликам пилотов, "точка не возражает", поэтому суперджет продолжает набор высоты. После этого "Домодедово-круг" спрашивает, готов ли самолёт следовать на Внуково и какая высота ему требуется. Пилоты отвечают утвердительно и добавляют, что в высоте более 10 тысяч футов нет необходимости.

"Вас понял, на текущем курсе до команды 10 тысяч футов набирайте и сохраняйте", — говорит диспетчерская.

Спустя минуту диспетчер снова пытается связаться с пилотами, чтобы уточнить набор суперджетом высоты, но безуспешно.

Самолет Superjet 100 потерпел крушение в городском округе Коломна Московской области, во время тестового полёта после планового ремонта. Суперджет направлялся из аэропорта Жуковского во Внуково. Он находился в воздухе более часа, после чего рухнул с высоты около 900 м в зоне лесополосы недалеко от деревни Большое Карасёво, перед этим успев подать сигнал бедствия. В результате удара самолёт взорвался и загорелся. Находившиеся на борту трое членов экипажа погибли. По данным МЧС, пилоты увели самолёт от жилых домов, поэтому жертв и пострадавших на земле нет.

Известно, что SSJ 2014 года выпуска эксплуатировался "Газпромом" с 2015 года. Дело о крушении суперджета будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. На месте падения работают криминалисты. СК сформирована оперативная группа.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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