"Набираю и сохраняю": опубликована запись последних переговоров SSJ с диспетчером

"Известия": экипаж SSJ перестал выходить на связь после набора высоты

2:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Экипаж разбившегося под Коломной самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) перестал выходить на связь во время набора высоты 10 тысяч футов. Эксклюзивная запись переговоров пилотов и диспетчера "Домодедово-круг" оказалась в распоряжении "Известий".

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Переговоры экипажа и диспетчера продолжались с 14:55 до 14:57 мск. Судя по записи, последними словами пилота суперджета были:

"На текущем курсе набираю и сохраняю".

После этого связь с экипажем прервалась. Никаких сообщений от пилотов о неисправностях самолёта или сигналов об аварийной ситуации в разговоре с диспетчером нет.

Запись начинается с того, что диспетчер приветствует экипаж SSJ и одобряет набор высоты 10 тысяч футов без ограничений.

"Набираю 10 тысяч футов", — отвечает экипаж.

Судя по дальнейшим репликам пилотов, "точка не возражает", поэтому суперджет продолжает набор высоты. После этого "Домодедово-круг" спрашивает, готов ли самолёт следовать на Внуково и какая высота ему требуется. Пилоты отвечают утвердительно и добавляют, что в высоте более 10 тысяч футов нет необходимости.

"Вас понял, на текущем курсе до команды 10 тысяч футов набирайте и сохраняйте", — говорит диспетчерская.

Спустя минуту диспетчер снова пытается связаться с пилотами, чтобы уточнить набор суперджетом высоты, но безуспешно.

Самолет Superjet 100 потерпел крушение в городском округе Коломна Московской области, во время тестового полёта после планового ремонта. Суперджет направлялся из аэропорта Жуковского во Внуково. Он находился в воздухе более часа, после чего рухнул с высоты около 900 м в зоне лесополосы недалеко от деревни Большое Карасёво, перед этим успев подать сигнал бедствия. В результате удара самолёт взорвался и загорелся. Находившиеся на борту трое членов экипажа погибли. По данным МЧС, пилоты увели самолёт от жилых домов, поэтому жертв и пострадавших на земле нет.

Известно, что SSJ 2014 года выпуска эксплуатировался "Газпромом" с 2015 года. Дело о крушении суперджета будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. На месте падения работают криминалисты. СК сформирована оперативная группа.