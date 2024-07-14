Беспредел "демократии". Появился момент стрельбы в Пенсильвании во время выступления Трампа

Появились кадры стрельбы в Пенсильвании во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа.
На видео можно видеть, как после выстрелов он хватается за ухо, потом телохранители бросаются на помощь.
Сам стрелок убит, ссылаясь на полицию сообщают The Washington Post и CBS. На месте покушения обнаружили ещё один труп — на крыше здания.
Покушение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Перед атакой он опубликовал ролик, отметив, что "справедливость грядёт".
Сам Трамп, уходя со сцены, погрозил кому-то кулаком. На лице у него была кровь.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.