Беспредел "демократии". Появился момент стрельбы в Пенсильвании во время выступления Трампа

Трамп получил ранение при стрельбе в Пенсильвании, свидетеля "убрали"

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Появились кадры стрельбы в Пенсильвании во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

На видео можно видеть, как после выстрелов он хватается за ухо, потом телохранители бросаются на помощь.

Сам стрелок убит, ссылаясь на полицию сообщают The Washington Post и CBS. На месте покушения обнаружили ещё один труп — на крыше здания.

Покушение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Перед атакой он опубликовал ролик, отметив, что "справедливость грядёт".

Сам Трамп, уходя со сцены, погрозил кому-то кулаком. На лице у него была кровь.

Cтрельба на митинге Трампа в Пенсильвании