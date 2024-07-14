Беспредел "демократии". Появился момент стрельбы в Пенсильвании во время выступления Трампа

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Трамп получил ранение при стрельбе в Пенсильвании, свидетеля "убрали"

0:41
Происшествия

Появились кадры стрельбы в Пенсильвании во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Трамп получил ранение при стрельбе в Пенсильвании, свидетеля "убрали"
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

На видео можно видеть, как после выстрелов он хватается за ухо, потом телохранители бросаются на помощь.

Сам стрелок убит, ссылаясь на полицию сообщают The Washington Post и CBS. На месте покушения обнаружили ещё один труп — на крыше здания.

Покушение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Перед атакой он опубликовал ролик, отметив, что "справедливость грядёт".

Сам Трамп, уходя со сцены, погрозил кому-то кулаком. На лице у него была кровь.

Cтрельба на митинге Трампа в Пенсильвании
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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