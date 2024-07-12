Вентилятор унёс жизнь женщины в Москве: пожар в Ново-Переделкино удалось ликвидировать

В Москве в результате пожара погибла 76-летняя женщина

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В московском районе Ново-Переделкино произошел пожар, в результате которого погибла 76-летняя женщина. Причиной возгорания стал вентилятор, сообщила столичная прокуратура.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Скульптора Мухиной. Женщина 1947 года рождения погибла, а её 87-летний супруг пострадал и был госпитализирован, сообщает URA.RU.

Пожар был ликвидирован, остальные жильцы дома успели эвакуироваться самостоятельно. Московская прокуратура инициировала проверку по факту пожара.