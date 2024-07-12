Вентилятор унёс жизнь женщины в Москве: пожар в Ново-Переделкино удалось ликвидировать

В московском районе Ново-Переделкино произошел пожар, в результате которого погибла 76-летняя женщина. Причиной возгорания стал вентилятор, сообщила столичная прокуратура.
Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Скульптора Мухиной. Женщина 1947 года рождения погибла, а её 87-летний супруг пострадал и был госпитализирован, сообщает URA.RU.
Пожар был ликвидирован, остальные жильцы дома успели эвакуироваться самостоятельно. Московская прокуратура инициировала проверку по факту пожара.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.