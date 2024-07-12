Шесть лет за TikTok: блогер отправлен в тюрьму за критику президента Уганды

Угандийский суд приговорил блогера к шести годам тюрьмы за оскорбление президента

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Уганде приговорил TikTok-блогера Эдварда Авебву к шести годам тюремного заключения за оскорбительные видеоролики о президенте Йовери Мусевени, его супруге и сыне, сообщает портал Sahara Reporters. 24-летний блогер распространял "недостоверный и вредоносный контент" в своих TikTok-роликах, опубликованных в феврале — марте этого года. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

Несмотря на признание вины, судья отметила, что Авебва не выразил должного раскаяния, и подчеркнула, что видеозаписи содержали нецензурную лексику. Строгость приговора обоснована необходимостью обеспечения уважения к президенту и его семье в будущем. Суд постановил, что наказание должно служить предупреждением для других, кто может подумать о распространении неуважительного или вредоносного контента.