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Родственники умершей екатеринбурженки борются с банком за отмену мошеннического кредита на 1,5 млн рублей

Мошенники оформили кредит на умершую женщину в Екатеринбурге

1:20
Происшествия

Наследники 63-летней жительницы Екатеринбурга неожиданно обнаружили, что после смерти родственницы им достался кредит на полтора миллиона рублей. По данным портала E1. RU, женщина, умершая 9 июня, "обратилась" за займом 11 июня, через три дня после своей смерти от онкологического заболевания. Банк одобрил заявку.

Мошенники оформили кредит на умершую женщину в Екатеринбурге
Фото: flickr.com by David Goehring, CC BY 2.0

В своё время у женщины был счёт в банке, привязанный к сим-карте, которую она перестала использовать ещё в 2019 году.

Мошенники перевели деньги с кредитного счёта на свой дебетовый счёт. Банк заморозил средства, но требует с родственников проценты в размере 20 тысяч рублей.

Банк подозревает, что кредит был оформлен родственниками. Однако у наследников нет сим-карты, с которой был оформлен заём.

Родственники надеются избавиться от этого неожиданного "наследства" с помощью полиции. Они уже подали заявление, и полиция проводит проверку по жалобе.

В банках отметили, что оформление кредитов с помощью старых сим-карт — не новая мошенническая схема. Защититься от таких мошенников можно, своевременно обновляя информацию о смене номера во всех личных кабинетах, сообщает "Царьград".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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