Путешествие 41-летнего мужчины на грузовом поезде длиной в 130 км закончилось штрафом и задержанием

Любителя прокатиться по железной дороге бесплатно задержали 10 июля на станции Камышлов в Свердловской области. По информации Тюменского ЛО МВД России на транспорте, мужчину заметили на площадке между вагонами поезда, направляющегося в Тюмень.
Как выяснилось, 41-летний житель Екатеринбурга поссорился с женой и, собрав вещи, отправился прогуляться по городу. Во время прогулки он позвонил другу, живущему в Тюмени, и решил его навестить. Однако у незадачливого путешественника не было денег на поездку. Он нашёл выход: на железнодорожном вокзале дождался грузового поезда, направляющегося в сторону Тюмени, и запрыгнул на площадку между вагонами, проехав таким образом почти 130 километров.
Путешественника заметили только при подъезде к Камышлову. Дежурная по станции сообщила о нём в линейный пункт полиции. Транспортные полицейские сняли нарушителя с поезда во время стоянки на станции и доставили в отделение.
За поездку на площадке между вагонами гражданину придётся заплатить штраф в размере двух тысяч рублей, сообщает "Царьград".
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