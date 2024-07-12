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В Подмосковье упал и разбился Superjet-100

В Московской области упал и разбился самолёт Superjet-100, погибли трое

1:13
Происшествия

В Московской области, в окрестностях Коломны разбился самолёт Sukhoi-Superjet-100. 

В Московской области упал и разбился самолёт Superjet-100, погибли трое
Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Самолет компании "Газпром Авиа" потерпел крушение около 15 часов мск в районе деревни Апраксино неподалеку от Коломны. Борт летел после ремонта с завода, направлялся во "Внуково".

К счастью, пассажиров на борту не было.

По предварительным данным, три члена экипажа погибли. Среди населения жертв нет. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.

Упавший самолёт не является полностью импортозамещённой версией Sukhoi Superjet 100NEW-95. Об этом сообщили в Минпромторге. Самолёт эксплуатировался с 2014 года, как рассказали в ОАК. 

Расследованием катастрофы займутся МАК и специалисты Росавиации.

Касательно версий произошедшего, определённости нет, погодные условия для полёта были благоприятные. Есть информация, что перед крушением самолёт некоторое время пытался зайти на аварийную посадку, но по невыясненным причинам это не удалось. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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