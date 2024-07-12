Полиция поймала европейцев на Байконуре: молодых людей проверят на шпионаж

Европейцы задержаны за проникновение на территорию космодрома Байконур

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два голландца и бельгиец незаконно проникли на территорию космодрома Байконур, что привлекло внимание полиции и привело к их задержанию.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, PDM

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда они были обнаружены полицейскими в монтажно-заправочном комплексе космодрома. Уйти незамеченными им не удалось.

Задержанными оказались 25-летний Мартин Н. В. из Нидерландов, 26-летний Холбен Л. Д. из Бельгии и 29-летний Оомс С. Н. из Нидерландов. У них не было никаких связей с космодромом или документов, разрешающих пребывание на этой стратегически важной территории, сообщает "Царьград".

В настоящее время полиция ведет расследование, проверяя возможную связь задержанных со шпионажем. Им грозит административный арест на пять суток за нарушение правил безопасности и самовольное проникновение на охраняемую территорию.