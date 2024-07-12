Стихия против человека: как молния лишила жизни жителя Башкирии

В Башкирии рыбака убило молнией

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

57-летний житель Зианчуринского района стал жертвой стихии, сообщили в Следственном комитете Республики Башкортостан.

Фото: commons.wikimedia.org by Photographer: C. Clark, CC0

По информации пресс-службы МЧС, трагедия произошла 10 июля в деревне Башкирская Ургинка, Зианчуринского района. В среду после обеда мужчина отправился на рыбалку и не вернулся домой, сообщает mkset.ru.

Безжизненное тело сельчанина было обнаружено на следующий день, 11 июля, около шести часов утра. Его родственник, отправившийся на поиски, нашел обгоревшего рыбака без признаков жизни под деревом.

Следствие установило, что во время рыбалки начался сильный ливень с грозой. Мужчина решил укрыться под деревом, и в этот момент в него ударила молния.

На данный момент на месте происшествия проводится комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.