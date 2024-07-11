"Неплохо поживились": воры обокрали команду Франции по велоспорту

В ночь на четверг неизвестные похитили 11 велосипедов команды "Team TotalEnergies", участвующей в велогонке "Тур де Франс". Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
"В четверг утром двенадцатый этап Тур де Франс начался для команды TotalEnergies (департамента) Вандея неудачно. Они обнаружили, что за ночь с парковки их отеля в (коммуне — ред.) Англар-де-Сен-Флур было украдено 11 велосипедов", — передает радио.
Сообщается, что воры взломали грузовик команды при помощи лома. Общий ущерб оценивается в 150 тысяч евро. Запасные велосипеды уже отправили в город Вильнёв-сюр-Ло, куда спортсмены прибудут в четверг вечером после завершения двенадцатого этапа соревнований.
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