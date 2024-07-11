В Коломне любители шашлыка обнесли магазин посреди белого дня

Весёлые любители шашлыка: в Коломне грабители обнесли продуктовый магазин

Неудачливые грабители решили "сообразить на троих" пикник у обочины. А денег, как водится, не оказалось. Тогда приятели решили взять всё потребное силовым путём.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh, PDM

В подмосковной Коломне произошло дерзкое ограбление: трое мужчин зашли в супермаркет и купили мясо для шашлыков и алкоголь. Они также прихватили с собой мангал и отправились в соседний парк, чтобы там отдохнуть.

Незадачливых преступников, которые не скрывали своих лиц перед камерами, довольно быстро задержали в том же парке. Один из них попытался сбежать, но, перелезая через забор, поранился.

Теперь любители шашлыка несколько лет проведут без шашлыка и горячительных напитков.