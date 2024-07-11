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В Коломне любители шашлыка обнесли магазин посреди белого дня

Весёлые любители шашлыка: в Коломне грабители обнесли продуктовый магазин

Происшествия

Неудачливые грабители решили "сообразить на троих" пикник у обочины. А денег, как водится, не оказалось. Тогда приятели решили взять всё потребное силовым путём. 

Весёлые любители шашлыка: в Коломне грабители обнесли продуктовый магазин
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh, PDM

В подмосковной Коломне произошло дерзкое ограбление: трое мужчин зашли в супермаркет и купили мясо для шашлыков и алкоголь. Они также прихватили с собой мангал и отправились в соседний парк, чтобы там отдохнуть.

Незадачливых преступников, которые не скрывали своих лиц перед камерами, довольно быстро задержали в том же парке. Один из них попытался сбежать, но, перелезая через забор, поранился.

Теперь любители шашлыка несколько лет проведут без шашлыка и горячительных напитков. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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