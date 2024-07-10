Управление самолетом за деньги: новая практика авиакомпании "Летай с нами"

Пилот разбившегося самолета давал порулить своим пассажирам

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажиры легкомоторного самолета компании "Летай с нами" имели возможность управлять судном за дополнительную плату.

Фото: airliners.net by Anton Bannikov is licensed under GNU Free Documentation License,

Сообщается, что пилот предлагал управление воздушным судном за тысячу рублей, при этом часто не следил за полетом после передачи управления, сообщает inkazan.ru.

Один из клиентов "Летай с нами" рассказал, что во время рейса при сильном ветре пилот позволил ему взять управление, сам же отвлекся на телефон. Пассажир не умел управлять самолетом и не имел необходимых документов.

Капитан воздушного судна выполнял сложные маневры, от которых некоторые пассажиры впадали в панику. Подписчики "Казань на максималках" отмечали, что пилоты часто летали очень рискованно. Один из пользователей подчеркнул, что год назад капитан экстремально низко пролетел над горой в Камском Устье.

Сегодня, 10 июля, недалеко от поселка разбился и загорелся легкомоторный самолет. На борту находились пилот и семья из трех человек. На месте погибли пилот, женщина и ребенок, а выжить удалось только мужчине, который сейчас находится в тяжелом состоянии в Камско-Устьинской ЦРБ.