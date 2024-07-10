Жену и дочерей комментатора BBC расстреляли из арбалета в Лондоне

Жена и дочери комментатора BBC Джона Ханта убиты: полиция разыскивает подозреваемого

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Лондоне произошла трагедия: в доме комментатора BBC Джона Ханта были убиты его жена и две дочери. Полиция разыскивает 26-летнего Кайла Клиффорда, бывшего охранника, подозреваемого в этом преступлении. Инцидент произошел минувшей ночью, когда подозреваемый проник в дом и расстрелял 61-летнюю жену Ханта и двух дочерей в возрасте 25 и 28 лет из арбалета. Перед расстрелом женщины были связаны. Об этом сообщает EADaily.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, CC BY-SA 4.0

В связи с происшествием в местных школах и детских садах введены дополнительные меры безопасности, некоторые из них закрылись. Полиция активно работает над задержанием подозреваемого, а местный депутат Мэтт Турмейн призывает общественность помочь в расследовании.

Законопроект об ужесточении законов, касающихся арбалетов, был рассмотрен предыдущим правительством, так как в настоящее время не требуется лицензия на владение этим оружием, хотя носить его в общественных местах без уважительной причины незаконно. Полиция считает, что убийства были целенаправленными. Для поимки подозреваемого задействованы вооруженные полицейские и специальные поисковые группы.