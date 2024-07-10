Суд вынес приговор подростку за убийство им его приятеля

Трагедия с сожжением подростка в Москве закончилась пятью годами спецшколы для убийцы

В Москве суд приговорил подростка к пяти годам воспитательной колонии. Он облил своего сверстника бензином на детской площадке и поджёг.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, CC0

Пострадавший позже скончался в больнице. Как рассказал источник РИА Новости, никакого конфликта между ребятами не было. Перед тем как это произошло, они надышались парами бензина.

Неизвестно, будет ли сторона потерпевших оспаривать приговор, однако в силу того, что убийца не достиг 14 лет, к нему не может быть применена иная мера уголовного кодекса. Безусловно, ответственность лежит и на родителях подростка, допускавших, чтобы их ребёнок в столь юном возрасте пристрастился к токсикомании.