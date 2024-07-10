Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперимент по добровольной маркировке игр в РФ стартует этой осенью
Врач Шехян: коньяк воздействует на слизистую желудка агрессивнее водки
Российский самолёт пресёк нарушение границы норвежским самолётом
Итальянский "большой суп" из привычных россиянам овощей
У китайца достали из широких штанин...редких змей
Китайские страховщики поучаствуют в страховании грузов на Севморпути
Работники западных компаний спасутся от могилизации на Украине
Иосиф Пригожин удивлён заявлениям певицы Алсу на фоне развода
Как оплачивать топливо на заправке: на литры или на сумму
Суд вынес приговор подростку за убийство им его приятеля

Трагедия с сожжением подростка в Москве закончилась пятью годами спецшколы для убийцы

Происшествия

В Москве суд приговорил подростка к пяти годам воспитательной колонии. Он облил своего сверстника бензином на детской площадке и поджёг.

Трагедия с сожжением подростка в Москве закончилась пятью годами спецшколы для убийцы
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, CC0

Пострадавший позже скончался в больнице. Как рассказал источник РИА Новости, никакого конфликта между ребятами не было. Перед тем как это произошло, они надышались парами бензина.

Неизвестно, будет ли сторона потерпевших оспаривать приговор, однако в силу того, что убийца не достиг 14 лет, к нему не может быть применена иная мера уголовного кодекса. Безусловно, ответственность лежит и на родителях подростка, допускавших, чтобы их ребёнок в столь юном возрасте пристрастился к токсикомании. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Ракетный удар по Киеву показал несостоятельность ПВО Украины Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Последние материалы
Врач Умнов: в составе мороженого много полезных микроэлементов
В США отметили способности представленного Индией танка для боев в горах
Визажист Гоар Аветисян подарила квартиру нищей бабушке
Какие собаки идеально подойдут для жизни в деревне?
Врачи Юн и Босток объяснили, как обеспечить комфортный сон в жару
В США предложили лишить российских рыбаков экомаркировки
Анна Семенович скинула шесть килограммов с помощью препарата для похудения
Футболист "Динамо" Бальбуэна на время ОИ-2024 решил отказаться от зарплаты
Опровергнуты благоприятные климатические условия среднего голоцена на Байкале
Эксперт Запорожец: орхидеям для цветения нужен специальный грунт и редкий полив
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников