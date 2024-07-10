Опасная контрабанда: китаец в штанах ввозил в страну змей

В Китае таможенники задержали мужчину, который пытался ввезти в страну более сотни редких змей, спрятав их под одеждой.
Мужчина спокойно шёл через "зелёный коридор", а под его одеждой, в штанах, были шесть пакетов с пресмыкающимися.
Пока неизвестно, для чего мужчина пытался ввезти змей в Китай. Он нарушил законы о биологической безопасности и ветеринарном контроле, и ему грозит ответственность за свои действия.
Возможно, змеи могли использоваться в фармацевтике, и поэтому ввозились тайно. Змеи изъяты, контрабандист арестован.
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