Опасная контрабанда: китаец в штанах ввозил в страну змей

У китайца достали из широких штанин...редких змей

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Китае таможенники задержали мужчину, который пытался ввезти в страну более сотни редких змей, спрятав их под одеждой.

Фото: commons.wikimedia.org by Shahzaib Damn Cruze, CC BY-SA 4.0

Мужчина спокойно шёл через "зелёный коридор", а под его одеждой, в штанах, были шесть пакетов с пресмыкающимися.

Пока неизвестно, для чего мужчина пытался ввезти змей в Китай. Он нарушил законы о биологической безопасности и ветеринарном контроле, и ему грозит ответственность за свои действия.

Возможно, змеи могли использоваться в фармацевтике, и поэтому ввозились тайно. Змеи изъяты, контрабандист арестован.