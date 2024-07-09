Ректора ведущего университета в Калининграде задержали за присвоение бюджетных средств

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Ректора Балтийского Федерального университета уличён в присвоении денег

0:57
Происшествия

Как сообщил Следственный комитет России, ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Фёдоров подозревается в присвоении 18 миллионов рублей.

Ректора Балтийского Федерального университета уличён в присвоении денег
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

По данным ведомства, Фёдоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении и растрате средств. Они действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение.

Согласно информации следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года ректор и его заместитель присваивали средства, предназначенные для поощрения подчинённых работников. Общая сумма присвоенных денег превысила 18 миллионов рублей.

Ранее в БФУ сообщили, что Министерство науки и высшего образования скоро назначит временно исполняющего обязанности ректора вместо Фёдорова.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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