Ректора ведущего университета в Калининграде задержали за присвоение бюджетных средств

Как сообщил Следственный комитет России, ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Фёдоров подозревается в присвоении 18 миллионов рублей.
По данным ведомства, Фёдоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении и растрате средств. Они действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение.
Согласно информации следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года ректор и его заместитель присваивали средства, предназначенные для поощрения подчинённых работников. Общая сумма присвоенных денег превысила 18 миллионов рублей.
Ранее в БФУ сообщили, что Министерство науки и высшего образования скоро назначит временно исполняющего обязанности ректора вместо Фёдорова.
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