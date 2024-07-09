Ректора ведущего университета в Калининграде задержали за присвоение бюджетных средств

Ректора Балтийского Федерального университета уличён в присвоении денег

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщил Следственный комитет России, ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Фёдоров подозревается в присвоении 18 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

По данным ведомства, Фёдоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении и растрате средств. Они действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение.

Согласно информации следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года ректор и его заместитель присваивали средства, предназначенные для поощрения подчинённых работников. Общая сумма присвоенных денег превысила 18 миллионов рублей.

Ранее в БФУ сообщили, что Министерство науки и высшего образования скоро назначит временно исполняющего обязанности ректора вместо Фёдорова.