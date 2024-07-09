В Кабардино-Балкарии пресекли деятельность "шариатского патруля"

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В России уже появились "шариатские патрули": их ликвидируют

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Происшествия

В Кабардино-Балкарии сотрудники спецназа задержали членов экстремистского сообщества, известного как "шариатский патруль". Эти люди избивали тех, чей образ жизни казался им несоответствующим их радикальным взглядам.

Уголовное дело по статье об экстремизме было возбуждено в отношении 10 подозреваемых. Они нападали на жителей города Тырныауз, избивая их палками. Всего от их действий пострадали 14 человек, на которых, помимо физического насилия, также оказывалось психологическое давление.

Участники "шариатских патрулей" приставали к женщинам, одетым не в соответствии с нормами шариата и угрожали мужчинам за "неуставное поведение". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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